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भारत-अफगानिस्तान दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर फैंस में उत्साह, जानिए क्या कगा ?

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भारत-अफगानिस्तान क्रिकेट मुकाबले को लेकर उत्साह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 3:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है. मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम के आसपास क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटने लगी. मुकाबला देखने के लिए हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद सहित अन्य शहरों से पहुंचे क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह दिखा. भुवनेश्वर कुमार के फैन हाथ में 'NO BHUVI NO SWING WE MISS OUR KING' का पोस्टर लेकर पहुंचे. हरियाणा से आए दीपक ने कहा कि वह वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो टीम 200 से ज्यादा रन का स्कोर खड़ा कर सकती है. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते हुए देखना क्रिकेट फैंस के लिए खास अनुभव होगा. कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर इन दिनों फैंस के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे कई दर्शक भी उन्हें मैदान पर देखने की उम्मीद लेकर आए.

नई दिल्ली: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है. मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम के आसपास क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटने लगी. मुकाबला देखने के लिए हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद सहित अन्य शहरों से पहुंचे क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह दिखा. भुवनेश्वर कुमार के फैन हाथ में 'NO BHUVI NO SWING WE MISS OUR KING' का पोस्टर लेकर पहुंचे. हरियाणा से आए दीपक ने कहा कि वह वैभव सूर्यवंशी को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो टीम 200 से ज्यादा रन का स्कोर खड़ा कर सकती है. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को मैदान पर खेलते हुए देखना क्रिकेट फैंस के लिए खास अनुभव होगा. कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर इन दिनों फैंस के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे कई दर्शक भी उन्हें मैदान पर देखने की उम्मीद लेकर आए.

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