भारत के सबसे मशहूर और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक हैं कमल हासन, दक्षिण भारत के ये स्टार शुक्रवार को 71 साल के हो गए. अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनेता, हासन ने बेजोड़ प्रतिभा और समर्पण से भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है. मौजूदा वक्त में वो तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद हैं. हासन पीढ़ियों से लाखों लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं. छह दशक से भी ज्यादा के फिल्मी करियर में असाधारण प्रतिभा के धनी कमल हासन एक बाल कलाकार से लेकर भारत के सबसे सम्मानित अभिनेताओं, निर्देशकों और विचारकों में से एक हैं.

उन्होंने छह साल की छोटी उम्र में 1960 में तमिल क्लासिक फिल्म 'कलाथुर कन्नम्मा' से अभिनय की शुरुआत की, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए 'राष्ट्रपति स्वर्ण पदक' से सम्मानित किया गया। शुरुआती दौर को याद करते हुए, हासन ने एक बार बताया था कि बाल कलाकार के रूप में उनका करियर अचानक तब खत्म हो गया, जब उनके सामने के दांत टूट गए.

तब से ही हासन ने सिनेमा के हर क्षेत्र में सहजता से जगह बनाई. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और यहां तक कि बंगाली फिल्मों में भी बेहतर अभिनय किया है। उनकी भाषाई प्रवाह और अलग-अलग किरदार में ढलने की क्षमता ने उन्हें "सर्वश्रेष्ठ अभिनेता" बना दिया. पिछले कुछ सालों में कमल हासन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पांच 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' और पांच भाषाओं में बीस 'फिल्मफेयर पुरस्कार' से सम्मानित किया जा चुका है. 2000 में उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया और फिल्मफेेयर से गुजारिश की कि उन्हें भविष्य के नामांकनों से बाहर रखा जाए, जिससे युवा प्रतिभाओं को पहचान मिल सके. भारतीय सिनेमा में बेशुमार योगदान के लिए, उन्हें भारत के दो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। हासन को 1990 में पद्मश्री और 2014 में पद्मभूषण मिला.