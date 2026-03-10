महाकाल की शरण में एक्ट्रेस कनिका मान, बोलीं-मैं शिवजी की भक्त, भस्म आरती में हुआ अद्भुत अनुभव - KANIKA MANN REACHES MAHAKAL
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 2:12 PM IST
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल में हर दिन आम जनता के साथ-साथ सिलेब्रिटीज का आना जाना लगा रहता है. इसी क्रम में मंगलवार अल सुबह भस्म आरती के दौरान प्रसिद्ध अभिनेत्री कनिका मान दर्शन लाभ लेने पहुंचीं. नंदी हॉल में बैठकर कनिका ने शिव साधना की और गर्भ गृह की चौखट पर माथा टेका. कनिका मान ने लगभग 2 घंटे मंदिर में दर्शन लाभ लिया और तस्वीरें भी क्लिक कराईं. अभिनेत्री कनिका ने दर्शन के अनुभव साझा करते हुए कहा, '' मैं शिवजी की भक्त हूं, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूं. पहली बार महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई, ये अद्भुत और अनोखा अनुभव था. हर किसी को एक बार भस्म आरती में जरूर आना चाहिए. बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं.''
