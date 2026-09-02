नेपाल में परिवारों ने विनाशकारी बाढ़ के एक हफ़्ते बाद लापता परिजनों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया

नेपाल में एक हफ़्ते पहले आए भयानक अचानक बाढ़ में अपने गाँव और घर खोने के बाद से लापता अपनों की "आत्माओं की मुक्ति" के लिए नेपाली परिवार प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर रहे हैं. 26 अगस्त को चीन-नेपाल सीमा पर ऊँचाई वाले इलाके में ग्लेशियर के टूटने से बर्फीले पानी, चट्टानों और मलबे की विशाल लहर के नीचे आने के बाद से इमरजेंसी टीमों ने 11,000 से ज़्यादा शव बरामद किए हैं और लगभग 4000 से ज्यादा लोग लापता हैं. लापता लोगों के परिजन अपनों की तलाश में अस्पतालों और मुर्दाघरों के चक्कर लगा रहे हैं. राहत और बचाव का काम जारी है.