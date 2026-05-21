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फाल्टा सीट पर फिर मतदान…35 कंपनियों की सुरक्षा में हाई-वोल्टेज री-पोलिंग - FALTA REPOLL

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Falta assembly seat repoll controversy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 1:49 PM IST

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पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराया गया, जहां चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात कीं. दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी और मतदाताओं को डराने-धमकाने की शिकायतों के बाद पहले कुछ बूथों पर री-पोलिंग हुई थी. लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई ईवीएम में उसके उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह वाले बटन सफेद टेप से ढके हुए थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया. इस बीच तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया, हालांकि उनका नाम EVM में बना रहा.

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराया गया, जहां चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात कीं. दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी और मतदाताओं को डराने-धमकाने की शिकायतों के बाद पहले कुछ बूथों पर री-पोलिंग हुई थी. लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई ईवीएम में उसके उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह वाले बटन सफेद टेप से ढके हुए थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया. इस बीच तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया, हालांकि उनका नाम EVM में बना रहा.

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