गुजरात के अहमदाबाद में वटवा पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच जोन-8 की संयुक्त टीम ने भारतीय नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस के मुताबिक, अभी तक 6 आरोपी पकड़े गए हैं और सातवां आरोपी इमरान था, जो खुद आरोपी है. अभी तक जो उन्होंने 60 लाख रुपये के नकली नोट छापे थे, उनमें से 30 लाख रुपये की नोट पहले छापने के बाद उन्होंने मिराज नाम के एक शख्स को दिया था. जो बनासकांठा का हना वाला है. मिराज ने आगे कहीं ये नोट डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसकी जांच अभी चल रही है. मामले में एक नाबालिग समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है.