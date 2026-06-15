नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. बिधूड़ी ने कहा कि मोदी सरकार के फैसलों ने देश और देशवासियों की जीवनधारा बदल दी है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि विकास योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ दक्षिणी दिल्ली को मिला है. सैनिक फार्म स्थित कंट्री क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं का जिक्र किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास, विश्वास और जनकल्याण का दौर बताते हुए दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आज भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और जनकल्याण के क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, जिन पर हर भारतीय को गर्व है. बिधूड़ी के मुताबिक विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में यह 12 साल मील का पत्थर साबित हो रहे हैं.