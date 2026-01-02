ETV Bharat / Videos

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा-"दुर्भाग्य से हमारे पास बुरा पड़ोसी है" - JAYSHANKAR ON NEIGHBOR COUNTRY

"दुर्भाग्य से हमारे पास बुरा पड़ोसी है"

By ETV Bharat Hindi Team

January 2, 2026

एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ बांग्लादेश. भारत के दो पड़ोसी देश भारत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. इसकी पीड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में दिखी. जो हाल ही में बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि "आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ है, एक हमारे पश्चिम में है, जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है"

ये बयान उन्होंने चेन्नई में मद्रास IIT के एक कार्यक्रम में दिया. उन्होंने एक अच्छे पड़ोसी के फायदे बताए. तो बुरे पड़ोसी के नुकसान. हालाँकि उन्होंने कहा कि बुरे पड़ोसियों से निपटना भारत का अधिकार है.उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना निशाना साधा. जयशंकर ने कहा कि "आतंकवाद के खिलाफ हमें अपने लोगों को बचाने का पूरा अधिकार है, और उस अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर है". उन्होंने कहा कि भारत विकास करेगा तो उसके पड़ोसी भी विकास करेगें. जहां अच्छे पड़ोसी होने की भावना होती है. भारत निवेश करता है. भारत मदद करता है. भारत शेयर करता है.

JAISHANKAR ON PAKISTAN
TERRORISM
IIT MADRASH
विदेश मंत्री एस जयशंकर
JAYSHANKAR ON NEIGHBOR COUNTRY

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

