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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूएई के उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात, नई साझेदारियों और वैश्विक बदलावों पर हुई चर्चा

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EXTERNAL AFFAIRS MINISTER S JAISHANKAR UAE VISIT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2026 at 4:52 PM IST

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जयशंकर ने तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच नई साझेदारियों और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच पिछले एक दशक का सहयोग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि देश बदलते हालात में अपनी साझेदारी को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने दौरे के दौरान उन्होंने जॉर्जिया की विदेश मंत्री से भी मुलाकात कर व्यापार, पर्यटन और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल-नाहयान से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। जयशंकर ने तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच नई साझेदारियों और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच पिछले एक दशक का सहयोग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि देश बदलते हालात में अपनी साझेदारी को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने दौरे के दौरान उन्होंने जॉर्जिया की विदेश मंत्री से भी मुलाकात कर व्यापार, पर्यटन और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया।

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