ETV Bharat / Videos

गाजा युद्धविराम समझौता लागू लेकिन स्थायी शांति पर सवाल क्यों बरकरार? जानें इस वीडियो - GAZA CEASEFIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By PTI

Published : October 15, 2025 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इजराइल-हमास संघर्ष में युद्धविराम से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है, लेकिन गाजा के भविष्य पर सवाल बरकरार है. युद्धविराम शुक्रवार को शुरू हुआ. इसके बाद सोमवार को हमास ने बचे हुए 20 इजराइली बंधकों को रिहा कर दिया, जबकि इजरायल ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा. इस समझौते के तहत इजराइली सेना गाजा के कुछ इलाकों से आंशिक रूप से पीछे हट गई है. हालांकि बड़ा हिस्सा अब भी सैन्य नियंत्रण में है. हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि हमास हथियार छोड़ेगा या नहीं और गाजा में शासन किसका होगा? फिलीस्तीनी राज्य का सवाल अब भी बरकरार है. ये इस समझौते की नाजुकता को उजागर करता है, जिसने फिलहाल इजराइल और फिलीस्तीन के इतिहास में सबसे घातक संघर्ष को रोक दिया है.

इजराइल-हमास संघर्ष में युद्धविराम से स्थायी शांति की उम्मीद जगी है, लेकिन गाजा के भविष्य पर सवाल बरकरार है. युद्धविराम शुक्रवार को शुरू हुआ. इसके बाद सोमवार को हमास ने बचे हुए 20 इजराइली बंधकों को रिहा कर दिया, जबकि इजरायल ने लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा. इस समझौते के तहत इजराइली सेना गाजा के कुछ इलाकों से आंशिक रूप से पीछे हट गई है. हालांकि बड़ा हिस्सा अब भी सैन्य नियंत्रण में है. हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि हमास हथियार छोड़ेगा या नहीं और गाजा में शासन किसका होगा? फिलीस्तीनी राज्य का सवाल अब भी बरकरार है. ये इस समझौते की नाजुकता को उजागर करता है, जिसने फिलहाल इजराइल और फिलीस्तीन के इतिहास में सबसे घातक संघर्ष को रोक दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CEASEFIRE OPENS A FRAGILE DOOR
ISRAEL HAMAS WAR
इजरायल हमास युद्धविराम करार
ISRAEL HAMAS CEASEFIRE AGREEMENT
GAZA CEASEFIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

PTI

...view details

संबंधित ख़बरें

gujarat bus catches fire

गुजरात में लग्जरी बस बनी आग का गोला, देखें वीडियो

October 15, 2025 at 2:24 PM IST
बाल-बाल बचे यात्री

जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत

October 14, 2025 at 11:02 PM IST
अलवर के मिट्टी उत्पादों की देशभर में मांग

अलवर के कुंभकारों की कला की देश-विदेश में मांग, इलेक्ट्रिक चाक से आसान हुआ काम

October 14, 2025 at 10:48 PM IST
महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर

लखनऊ की तैय्यबा का शौक बना कमाई का जरिया, 'नवाबी साबुन' से अब आप भी नहा सकते हैं, 300 महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर

October 14, 2025 at 10:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.