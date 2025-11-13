ETV Bharat / Videos

माइनस तापमान में भी सैलानियों का जोश हाई, बर्फ का जमकर उठा रहे लुत्फ, पर्यटन को लगे पंख - TOURISTS ENJOYING THE SNOW

Published : November 13, 2025 at 10:11 PM IST

हिमालचल प्रदेश के कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के रोहतांग दर्रा में बर्फबारी से पूरे इलाके में ठंडक बढ़ गई है और सुबह और शाम के समय ऊंचाई वाले इलाकों में पारा भी माइनस में पहुंच रहा है. रोहतांग दर्रा में अभी भी बर्फ है. मनाली से सैलानी रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच मस्ती करने के लिए भी पहुंच रहे हैं. लेकिन माइनस तापमान के बीच भी सैलानियों का जोश कम होता नजर नहीं आ रहा है.  सैलानी यहां पर बर्फ के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं और इन यादगार पलों को अपने केमरे में भी कैद कर रहे हैं

 इसके अलावा अटल टनल से कोकसर होते हुए भी सैलानी लाहौल घाटी में बर्फ का मजा ले रहे हैं. इस बार पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी हुई है. ऐसे में बर्फ के चलते मनाली में भी सैलानियों की संख्या बढ़ रही है और यहां के पर्यटन कारोबार में भी तेजी आ रही है। पर्यटन कारोबारी का मानना है कि अगर नवंबर माह में भी पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। तो इससे दिसंबर माह में मनाली और लाहौल में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी और विंटर सीजन भी इस साल अच्छा रहेगा.

