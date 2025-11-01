विदेशी मेहमानों से भरा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जनवरी 2026 तक की बुकिंग फुल - NO VACANCY IN CORBETT PARK
Published : November 1, 2025 at 9:40 PM IST
विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही विदेशी सैलानियों से पूरी तरह पैक हो गया है. पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, लेकिन बुकिंग शुरू होती ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो चुके हैं. जिसके तहत जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी कक्ष पैक हो गए हैं. जबकि, 15 नवंबर से ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी. ढिकाला जोन में जंगल सफारी और नाइट स्टे दोनों की सुविधा है. 200 से ज्यादा विदेशी पर्यटक एडवांस में नाइट स्टे के लिए बुकिंग करा चुके हैं.. वहीं, दिसंबर तक के लिए 1000 से ज्यादा भारतीय पयर्टकों ने भी बुकिंग कराई है.
