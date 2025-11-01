ETV Bharat / Videos

विदेशी मेहमानों से भरा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जनवरी 2026 तक की बुकिंग फुल - NO VACANCY IN CORBETT PARK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही विदेशी सैलानियों से पूरी तरह पैक हो गया है. पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, लेकिन बुकिंग शुरू होती ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो चुके हैं. जिसके तहत जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी कक्ष पैक हो गए हैं. जबकि, 15 नवंबर से ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी. ढिकाला जोन में जंगल सफारी और नाइट स्टे दोनों की सुविधा है. 200 से ज्यादा विदेशी पर्यटक एडवांस में नाइट स्टे के लिए बुकिंग करा चुके हैं.. वहीं, दिसंबर तक के लिए 1000 से ज्यादा भारतीय पयर्टकों ने भी बुकिंग कराई है. 

विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे रोमांचक ढिकाला पर्यटन जोन इस बार खुलने से पहले ही विदेशी सैलानियों से पूरी तरह पैक हो गया है. पार्क प्रशासन ने पहली बार विदेशी पर्यटकों के लिए 90 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, लेकिन बुकिंग शुरू होती ही सभी नाइट स्टे रूम फुल हो चुके हैं. जिसके तहत जनवरी 2026 तक विदेशी सैलानियों के सभी कक्ष पैक हो गए हैं. जबकि, 15 नवंबर से ही कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की सुविधा शुरू हो जाएगी. ढिकाला जोन में जंगल सफारी और नाइट स्टे दोनों की सुविधा है. 200 से ज्यादा विदेशी पर्यटक एडवांस में नाइट स्टे के लिए बुकिंग करा चुके हैं.. वहीं, दिसंबर तक के लिए 1000 से ज्यादा भारतीय पयर्टकों ने भी बुकिंग कराई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

WHERE IS JIM CORBETT NATIONAL PAKR
NO VACANCY IN CORBETT PARK
विदेशी मेहमानों से जिम कार्बेट फुल
जनवरी 2026 तक की बुकिंग फुल
NO VACANCY IN CORBETT PARK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

India Rice Export 2025

चावल निर्यात प्रदर्शनीः नए बाजार की तलाश, अलग-अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को जायकेदार पकवान पेश किए

November 1, 2025 at 10:42 PM IST
नासुलाई कंजर्वेसी में साथ रहते हैं इंसान और जंगली जानवर

केन्या की मसाई जनजाति की अनोखी दुनिया, नासुलाई कंजर्वेसी में साथ रहते हैं इंसान और जंगली जानवर

November 1, 2025 at 10:35 PM IST
कबड्डी में विदेशी मेहमानों से मुकाबला

पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी में स्थानीय युवा खिलाड़ियों का विदेशी मेहमानों से रोमांचक मुकाबला, जानिए कौन रहा विजेता?

November 1, 2025 at 10:32 PM IST
हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल

काशीबुग्गा के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल

November 1, 2025 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.