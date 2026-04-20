डायबिटीज के खिलाफ ईटीवी भारत की जंग: राष्ट्रीय स्तर पर महीने भर चलेगा अभियान, सही जानकारी से लोगों का सशक्तिकरण - ETV BHARAT FIGHT AGAINST DIABETES
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Published : April 20, 2026 at 4:25 PM IST
डायबिटीज 21वीं सदी में भारत के लिए बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है. देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं. वहीं, करोड़ों लोगों में डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं. हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है. गांव हो या शहर हर जगह ये बीमारी महामारी की तरह फैल रही है.
ऐसे में लोगों को जागरूक करने, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए ईटीवी भारत ने डायबिटीज के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की है.
अपने अभियान में ईटीवी भारत बताएगा कि लोग डायबिटीज का शिकार क्यों हो रहे हैं? वो डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं? और जिन्हें डायबिटीज हो गई हो वो उसे कैसे मात दे सकते हैं? तो जुड़िए डायबिटीज के खिलाफ इस जंग में... ईटीवी भारत के संग
डायबिटीज 21वीं सदी में भारत के लिए बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है. देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं. वहीं, करोड़ों लोगों में डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं. हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है. गांव हो या शहर हर जगह ये बीमारी महामारी की तरह फैल रही है.
ऐसे में लोगों को जागरूक करने, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए ईटीवी भारत ने डायबिटीज के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत की है.
अपने अभियान में ईटीवी भारत बताएगा कि लोग डायबिटीज का शिकार क्यों हो रहे हैं? वो डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं? और जिन्हें डायबिटीज हो गई हो वो उसे कैसे मात दे सकते हैं? तो जुड़िए डायबिटीज के खिलाफ इस जंग में... ईटीवी भारत के संग