ETV Bharat / Videos

ETV Bharat का 'नशा मुक्त भारत' अभियान: देशव्यापी विशेष अभियान में देखिए देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय - ETV BHARAT DRUG FREE INDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ETV Bharat का 'नशा मुक्त भारत' अभियान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

एक नशा… जो सिर्फ शरीर नहीं,  पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है. पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु और अब ये सवाल है कि अगला कौन है? कहीं बॉर्डर पार से ये जहर आ रहा है तो कहीं स्कूल और कॉलेज तक ये पहुंच रहा है. बड़े ही नहीं, छोटे शहरों तक नशे का नेटवर्क पहुंच चुका है. देश में हर साल ड्रग्स के लाखों केस दर्ज हो रहे हैं, हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं और अरबों का नशा जब्त जब्त हो रहा है, फिर हर हफ्ते ड्रग्स के ओवरडोज से कई जिंदगियां जा रही हैं.  

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवाओं तक ये जहर पहुंचा कौन रहा है? क्या आपका बच्चा भी इस खतरे के करीब है? कैसे पहचानें कि कोई नशे की गिरफ्त में है?  

युवाओं को नशे से बचाने, नई पीढ़ी को सही राह दिखाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए ईटीवी भारत चला रहा है 'नशा मुक्त भारत' अभियान. इस देशव्यापी विशेष अभियान में आप देखेंगे देशभर से देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय. तो जुड़िए ईटीवी भारत के  'नशा मुक्त भारत' अभियान से. 

एक नशा… जो सिर्फ शरीर नहीं,  पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है. पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु और अब ये सवाल है कि अगला कौन है? कहीं बॉर्डर पार से ये जहर आ रहा है तो कहीं स्कूल और कॉलेज तक ये पहुंच रहा है. बड़े ही नहीं, छोटे शहरों तक नशे का नेटवर्क पहुंच चुका है. देश में हर साल ड्रग्स के लाखों केस दर्ज हो रहे हैं, हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं और अरबों का नशा जब्त जब्त हो रहा है, फिर हर हफ्ते ड्रग्स के ओवरडोज से कई जिंदगियां जा रही हैं.  

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवाओं तक ये जहर पहुंचा कौन रहा है? क्या आपका बच्चा भी इस खतरे के करीब है? कैसे पहचानें कि कोई नशे की गिरफ्त में है?  

युवाओं को नशे से बचाने, नई पीढ़ी को सही राह दिखाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए ईटीवी भारत चला रहा है 'नशा मुक्त भारत' अभियान. इस देशव्यापी विशेष अभियान में आप देखेंगे देशभर से देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय. तो जुड़िए ईटीवी भारत के  'नशा मुक्त भारत' अभियान से. 

For All Latest Updates

TAGGED:

नशा मुक्त भारत
DRUG FREE INDIA
ETV BHARAT DRUG FREE INDIA CAMPAIGN
ड्रग के खिलाफ देशव्यापी अभियान
ETV BHARAT DRUG FREE INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Southwest Monsoon Progress India 2026

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 8 दिन में 17 राज्यों तक पहुंचा…22 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

June 12, 2026 at 4:53 PM IST
Ahmedabad Plane Crash Anniversary

AI-171 विमान हादसे को एक साल, 260 मौतों के बाद भी कई सवालों के जवाब बाकी

June 12, 2026 at 3:26 PM IST
Shatrughan Sinha On TMC Rebellion

मोदी की तारीफ, लेकिन ममता का साथ बरकरार…शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत की अटकलों पर लगाया विराम

June 12, 2026 at 2:22 PM IST
अहमदाबाद विमान हादसा बरसी

अहमदाबाद विमान हादसा बरसी: एक साल बाद भी पीड़ितों के जख्म ताजे, इस दर्द का अंत नहीं...

June 11, 2026 at 11:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.