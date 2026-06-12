ETV Bharat का 'नशा मुक्त भारत' अभियान: देशव्यापी विशेष अभियान में देखिए देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय - ETV BHARAT DRUG FREE INDIA
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Published : June 12, 2026 at 6:49 PM IST
एक नशा… जो सिर्फ शरीर नहीं, पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है. पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु और अब ये सवाल है कि अगला कौन है? कहीं बॉर्डर पार से ये जहर आ रहा है तो कहीं स्कूल और कॉलेज तक ये पहुंच रहा है. बड़े ही नहीं, छोटे शहरों तक नशे का नेटवर्क पहुंच चुका है. देश में हर साल ड्रग्स के लाखों केस दर्ज हो रहे हैं, हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं और अरबों का नशा जब्त जब्त हो रहा है, फिर हर हफ्ते ड्रग्स के ओवरडोज से कई जिंदगियां जा रही हैं.
सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवाओं तक ये जहर पहुंचा कौन रहा है? क्या आपका बच्चा भी इस खतरे के करीब है? कैसे पहचानें कि कोई नशे की गिरफ्त में है?
युवाओं को नशे से बचाने, नई पीढ़ी को सही राह दिखाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए ईटीवी भारत चला रहा है 'नशा मुक्त भारत' अभियान. इस देशव्यापी विशेष अभियान में आप देखेंगे देशभर से देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय. तो जुड़िए ईटीवी भारत के 'नशा मुक्त भारत' अभियान से.
एक नशा… जो सिर्फ शरीर नहीं, पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा है. पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु और अब ये सवाल है कि अगला कौन है? कहीं बॉर्डर पार से ये जहर आ रहा है तो कहीं स्कूल और कॉलेज तक ये पहुंच रहा है. बड़े ही नहीं, छोटे शहरों तक नशे का नेटवर्क पहुंच चुका है. देश में हर साल ड्रग्स के लाखों केस दर्ज हो रहे हैं, हजारों गिरफ्तारियां हो रही हैं और अरबों का नशा जब्त जब्त हो रहा है, फिर हर हफ्ते ड्रग्स के ओवरडोज से कई जिंदगियां जा रही हैं.
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युवाओं को नशे से बचाने, नई पीढ़ी को सही राह दिखाने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए ईटीवी भारत चला रहा है 'नशा मुक्त भारत' अभियान. इस देशव्यापी विशेष अभियान में आप देखेंगे देशभर से देशभर से ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स राय. तो जुड़िए ईटीवी भारत के 'नशा मुक्त भारत' अभियान से.