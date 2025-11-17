गाजा शांति समझौते को लेकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है. लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है.. वह रुक-रुक कर गाजा पर हमले करता जा रहा है.. अक्तूबर महीने के आखिर में इजरायल के हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई. दरअसल, गाजा शांति समझौता उस संघर्ष को रोकने के लिए हुआ, जिसमें 67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौतें हुईं, 19 लाख लोग बेघर हो गए..इजरायली हमले में गजा का 80 फीसदी हिस्सा तबाह हो गया.. 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिण क्षेत्र पर हमला कर दिया... हमास आतंकियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल को निशाना बनाया गया जिसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई...जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया.. उस हमले के बाद हमास को खत्म करने के मकसद से इजरायल ने आयरन स्वॉर्ड्स नाम से आर-पार की लड़ाई शुरू की. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में समझेंगे कि क्या है इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद...क्या चाहता है इजरायल और हमास... क्या गाजा शांति प्रस्ताव से सुलझ जाएगा दशकों पुराना विवाद?