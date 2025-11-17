ETV Bharat / Videos

ईटीवी एक्सप्लेनर: दशकों पुराने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद की पूरी कहानी 3 मिनट में - ISRAEL PALESTINE CONFLICT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 5:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजा शांति समझौते को लेकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है. लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है.. वह रुक-रुक कर गाजा पर हमले करता जा रहा है.. अक्तूबर महीने के आखिर में इजरायल के हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई. दरअसल, गाजा शांति समझौता उस संघर्ष को रोकने के लिए हुआ, जिसमें 67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौतें हुईं, 19 लाख लोग बेघर हो गए..इजरायली हमले में गजा का 80 फीसदी हिस्सा तबाह हो गया.. 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिण क्षेत्र पर हमला कर दिया... हमास आतंकियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल को निशाना बनाया गया जिसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई...जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया..  उस हमले के बाद हमास को खत्म करने के मकसद से इजरायल ने आयरन स्वॉर्ड्स नाम से आर-पार की लड़ाई शुरू की. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में समझेंगे कि क्या है इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद...क्या चाहता है इजरायल और हमास... क्या गाजा शांति प्रस्ताव से सुलझ जाएगा दशकों पुराना विवाद?

गाजा शांति समझौते को लेकर अमेरिका अपनी पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है. लेकिन इजरायल रुकने का नाम नहीं ले रहा है.. वह रुक-रुक कर गाजा पर हमले करता जा रहा है.. अक्तूबर महीने के आखिर में इजरायल के हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई. दरअसल, गाजा शांति समझौता उस संघर्ष को रोकने के लिए हुआ, जिसमें 67 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौतें हुईं, 19 लाख लोग बेघर हो गए..इजरायली हमले में गजा का 80 फीसदी हिस्सा तबाह हो गया.. 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिण क्षेत्र पर हमला कर दिया... हमास आतंकियों ने सुपरनोवा फेस्टिवल को निशाना बनाया गया जिसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई...जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया..  उस हमले के बाद हमास को खत्म करने के मकसद से इजरायल ने आयरन स्वॉर्ड्स नाम से आर-पार की लड़ाई शुरू की. ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में समझेंगे कि क्या है इजरायल और फिलिस्तीन का विवाद...क्या चाहता है इजरायल और हमास... क्या गाजा शांति प्रस्ताव से सुलझ जाएगा दशकों पुराना विवाद?

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRAEL PALESTINE CONFLICT
इजरायल फिलिस्तीन विवाद
गाजा शांति समझौता
ईटीवी भारत एक्सप्लेनर
ISRAEL PALESTINE CONFLICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

people living era of kerosene lamps

झारखंड का ऐसा गांव- ढिबरी युग में जी रहे लोग, बिजली गई तो कभी नहीं लौटी !

November 16, 2025 at 11:00 PM IST
क्या मेक्सिको 'जेन Z' प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाला नया देश बन रहा है?

मैक्सिको सिटी में हिंसक प्रदर्शन, क्या मेक्सिको 'जेन Z' प्रदर्शनों से प्रभावित होने वाला नया देश बन रहा है?

November 16, 2025 at 10:56 PM IST
VINTAGE CARS RALLY

लखनऊ की सड़कों पर दिखा विटेंज कारों का जलवा, 1923 की बेबी ऑस्टिन रैली में आई नजर

November 16, 2025 at 10:29 PM IST
Country first lithium mine

कोरबा में देश की पहली लिथियम खदान: स्वदेशी लिथियम बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम

November 16, 2025 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.