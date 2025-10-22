इटावा में अन्नकूट उत्सव; ठाकुर जी का हुआ अलौकिक शृंगार, गिरिराजधरण को लगाया गया छप्पन भोग - ETAWAH ANNAKUT FESTIVAL
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 8:24 AM IST
इटावा : छैराहा स्थित श्री धाम वृन्दावन राधाबल्लभ मंदिर में गोवर्धन पूजा (अन्नकूट उत्सव) मंगलवार को श्रद्धाभावपूर्वक मनाया गया. अन्नकूट उत्सव के मौके पर श्री राधाबल्लभ लाल महाराज का मनमोहक शृंगार किया गया. इस अवसर पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज के विग्रह की विशेष पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार से निर्मला गोस्वामी, गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी, अंश व बंश गोस्वामी ने किया और छप्पन भोग लगाया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर घर-परिवार में सुख समृद्धि की कामना की. चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को गोवर्धन पूजा के महत्व की जानकारी दी. इस दौरान श्रद्धालुओं को ने बारी बारी से गिरिराज का पूजन अर्चन किया. मंदिर में भजन कीर्तनों की धूम रही. इसके अलावा पुरोहित आशीष व प्रदीप ने भगवान गिरिराज के भजनों की प्रस्तुति दी. इसके बाद भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया.
