ETV Bharat / Videos

इटावा में अन्नकूट उत्सव; ठाकुर जी का हुआ अलौकिक शृंगार, गिरिराजधरण को लगाया गया छप्पन भोग - ETAWAH ANNAKUT FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 8:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा : छैराहा स्थित श्री धाम वृन्दावन राधाबल्लभ मंदिर में गोवर्धन पूजा (अन्नकूट उत्सव) मंगलवार को श्रद्धाभावपूर्वक मनाया गया. अन्नकूट उत्सव के मौके पर श्री राधाबल्लभ लाल महाराज का मनमोहक शृंगार किया गया. इस अवसर पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज के विग्रह की विशेष पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार से निर्मला गोस्वामी, गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी, अंश व बंश गोस्वामी ने किया और छप्पन भोग लगाया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर घर-परिवार में सुख समृद्धि की कामना की. चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को गोवर्धन पूजा के महत्व की जानकारी दी. इस दौरान श्रद्धालुओं को ने बारी बारी से गिरिराज का पूजन अर्चन किया. मंदिर में भजन कीर्तनों की धूम रही. इसके अलावा पुरोहित आशीष व प्रदीप ने भगवान गिरिराज के भजनों की प्रस्तुति दी. इसके बाद भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया. 

इटावा : छैराहा स्थित श्री धाम वृन्दावन राधाबल्लभ मंदिर में गोवर्धन पूजा (अन्नकूट उत्सव) मंगलवार को श्रद्धाभावपूर्वक मनाया गया. अन्नकूट उत्सव के मौके पर श्री राधाबल्लभ लाल महाराज का मनमोहक शृंगार किया गया. इस अवसर पर गोबर से बनाए गए गोवर्धन महाराज के विग्रह की विशेष पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार से निर्मला गोस्वामी, गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी, अंश व बंश गोस्वामी ने किया और छप्पन भोग लगाया गया. इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा कर घर-परिवार में सुख समृद्धि की कामना की. चरण सेवक गोपाल प्रकाश चंद्र गोस्वामी ने श्रद्धालुओं को गोवर्धन पूजा के महत्व की जानकारी दी. इस दौरान श्रद्धालुओं को ने बारी बारी से गिरिराज का पूजन अर्चन किया. मंदिर में भजन कीर्तनों की धूम रही. इसके अलावा पुरोहित आशीष व प्रदीप ने भगवान गिरिराज के भजनों की प्रस्तुति दी. इसके बाद भक्तों को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ANNAKUT FESTIVAL 2025
ANNAKUT FESTIVAL
GOVARDHAN PUJA
श्रीधाम वृंदावन राधाबल्लभ मंदिर
ETAWAH ANNAKUT FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

IIT कानपुर में सुनिधि चौहान की शानदार प्रस्तुति

Watch; IIT कानपुर में कल्चरल फेस्ट, धूम मचा ले...क्रेजी किया रे... पर सुनिधि ने जमकर झुमाया

October 13, 2025 at 10:53 AM IST
ETV Bharat

सैय्यारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा...पर आईआईटियन्स खुशी से झूम उठे

October 11, 2025 at 1:50 PM IST
Photo Credit; Media Cell, IIT Kanpur

Watch; IIT कानपुर में कल्चरल फेस्ट 'अंतराग्नि' का धमाकेदार आगाज; 'बस दीवानगी-दीवानगी...' पर जमकर झूमे आईआईटियंस

October 10, 2025 at 10:12 AM IST
लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी रैली का आयोजन

2029 में मायावती बनेंगी पीएम, चंद्रशेखर होंगे बसपा में शामिल, रैली में कार्यकर्ताओं ने किया दावा

October 9, 2025 at 5:39 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.