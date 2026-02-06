ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की जेफरी एपस्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक विवादास्पद फैसले की वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 2024 में, स्टार्मर ने पीटर मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जबकि उन्हें मैंडलसन के एपस्टीन के साथ अतीत के संबंधों के बारे में जानकारी थी.

दस्तावेजों से पता चलता है कि 2008 में यौन अपराधों के लिए एपस्टीन को दोषी ठहराए जाने के बाद भी मैंडलसन उससे संपर्क में रहे।

ब्रिटिश पुलिस अब मैंडलसन के खिलाफ संभावित कदाचार के मामले में जांच कर रही है। आलोचकों का कहना है कि स्टार्मर ने साफ तौर से मिले चेतावनी के संकेतों को अनदेखा किया।

एप्स्टीन से दोस्ती होने से जुड़े ईमेल प्रकाशित होने के बाद सितंबर 2025 में स्टार्मर ने मैंडलसन को पद से हटा दिया था। इसके बाद स्टार्मर ने एपस्टीन के अपराधों के शिकार लोगों से माफी मांगी और माना कि उन्होंने मैंडलसन के झूठ पर भरोसा किया था।

यह सब अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती गुजर-बसर की लागत को लेकर जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी की गिरती लोकप्रियता के बीच हो रहा है।

साफ-सुथरी राजनीति का वादा करने के बाद, स्टार्मर अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं।