ETV Bharat / Videos

एपस्टीन फाइल्स ने ब्रिटेन में खड़ा किया राजनीतिक संकट, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी पर खतरा: 60 सेकंड में समझिए पूरा विश्लेषण - EPSTEIN FILES SPARK IN BRITAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
एपस्टीन फाइल्स ने ब्रिटेन में खड़ा किया राजनीतिक संकट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 4:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की जेफरी एपस्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक विवादास्पद फैसले की वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 2024 में, स्टार्मर ने पीटर मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जबकि उन्हें मैंडलसन के एपस्टीन के साथ अतीत के संबंधों के बारे में जानकारी थी.  

दस्तावेजों से पता चलता है कि 2008 में यौन अपराधों के लिए एपस्टीन को दोषी ठहराए जाने के बाद भी मैंडलसन उससे संपर्क में रहे।

ब्रिटिश पुलिस अब मैंडलसन के खिलाफ संभावित कदाचार के मामले में जांच कर रही है। आलोचकों का कहना है कि स्टार्मर ने साफ तौर से मिले चेतावनी के संकेतों को अनदेखा किया।  

एप्स्टीन से दोस्ती होने से जुड़े ईमेल प्रकाशित होने के बाद सितंबर 2025 में स्टार्मर ने मैंडलसन को पद से हटा दिया था। इसके बाद स्टार्मर ने एपस्टीन के अपराधों के शिकार लोगों से माफी मांगी और माना कि उन्होंने मैंडलसन के झूठ पर भरोसा किया था।

यह सब अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती गुजर-बसर की लागत को लेकर जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी की गिरती लोकप्रियता के बीच हो रहा है।

साफ-सुथरी राजनीति का वादा करने के बाद, स्टार्मर अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की जेफरी एपस्टीन से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक विवादास्पद फैसले की वजह से उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। 2024 में, स्टार्मर ने पीटर मैंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जबकि उन्हें मैंडलसन के एपस्टीन के साथ अतीत के संबंधों के बारे में जानकारी थी.  

दस्तावेजों से पता चलता है कि 2008 में यौन अपराधों के लिए एपस्टीन को दोषी ठहराए जाने के बाद भी मैंडलसन उससे संपर्क में रहे।

ब्रिटिश पुलिस अब मैंडलसन के खिलाफ संभावित कदाचार के मामले में जांच कर रही है। आलोचकों का कहना है कि स्टार्मर ने साफ तौर से मिले चेतावनी के संकेतों को अनदेखा किया।  

एप्स्टीन से दोस्ती होने से जुड़े ईमेल प्रकाशित होने के बाद सितंबर 2025 में स्टार्मर ने मैंडलसन को पद से हटा दिया था। इसके बाद स्टार्मर ने एपस्टीन के अपराधों के शिकार लोगों से माफी मांगी और माना कि उन्होंने मैंडलसन के झूठ पर भरोसा किया था।

यह सब अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती गुजर-बसर की लागत को लेकर जनमत सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी की गिरती लोकप्रियता के बीच हो रहा है।

साफ-सुथरी राजनीति का वादा करने के बाद, स्टार्मर अब अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं।

For All Latest Updates

TAGGED:

EPSTEIN FILES SPARK IN BRITAIN
POLITICAL CRISIS IN BRITAIN
एपस्टीन फाइल्स से संकट
ब्रिटेन में राजनीतिक संकट
EPSTEIN FILES SPARK IN BRITAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

क्या संभल पाएगा मणिपुर?

क्या संभल पाएगा मणिपुर?... फिर क्यों भड़की हिंसा?

February 6, 2026 at 3:35 PM IST
RBI के फैसले के बाद बाजार में बड़ी गिरावट

RBI के फैसले के बाद बाजार में बड़ी गिरावट, निवेशकों में हलचल

February 6, 2026 at 3:17 PM IST
कांग्रेस को पीएम मोदी की ललकार

'कितने भी नारे लगा लो, मोदी की कब्र कभी नहीं खोद पाओगे', पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

February 5, 2026 at 11:12 PM IST
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन

February 5, 2026 at 11:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.