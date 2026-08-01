नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 27 में बीते शुक्रवार को ईपीएफओ की कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें प्रतिष्ठानों को छूट प्राप्त करने के संबंध में जानकारी देने का काम किया गया. कार्यशाला में तमाम स्कीमों के संबंध में पीएफ ट्रस्टों के निवेश प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया. सेमिनार में आए हुए अधिकारियों ने लोगों को पीएफ के संबंध में सरकार द्वारा चलाई गई नई योजनाओं के संबंध में जानकारी दी.कार्यशाला का उद्देश्य छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 2026 के अंतर्गत छूट प्रावधानों, एमनेस्टी स्कीम-2026, निवेश प्रबंधन तथा अनुपालन ढांचे के बारे में जानकारी देना था, साथ ही उद्योग जगत और ईपीएफओ के बीच संवाद को सुदृढ़ करना था.