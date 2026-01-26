केदारनाथ, बदरीनाथ सहित उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं को NO ENTRY की तैयारी, बीकेटीसी चेयरमैन ने कहा- बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव किया जाएगा पास - NON HINDUS TO BE PROHIBITED
Published : January 26, 2026 at 10:15 PM IST
उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो इंट्री की तैयारी है. बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने इसकी घोषणा की है. उसके द्वार मैनेज किए जाने वाले सभी मंदिरों में गैर मंदिरों का प्रवेश रोक दिया जाएगा. समिति के चेयरमैन ने कहा कि इसको लेकर बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धार्मिक स्थलों के संचालन करने वाले लोगों के मत के हिसाब से सरकार फैसला लेगी. पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जहां-जहां प्रतिबंध लगाना चाहती है वहां-वहां प्रतिबंध लगा दे. अगर केदारनाथ बदरीनाथ समिति बोर्ड गैर हिंदुओं को लेकर प्रस्ताव पास करता है और सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती हैं. तो चार धाम सहित बीकेटीसी के अधीन आने वाले करीब 52 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लग सकती है.
