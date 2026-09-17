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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर, दो आतंकी ढेर

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उधमपुर में दो आतंकी ढेर (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 4:12 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. उधमपुर के जंगली इलाके में एक एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को मार गिराया है. सुरक्षा बलों को बीती रात संदिग्ध आतंकवादियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और CRPF ने  मजालता के दूर-दराज के ब्रटेल सोन और खुब्बन इलाकों में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें ये कामयाबी मिली. सेना ने जानकारी दी कि इलाके में अब भी सर्च और सर्विलांस ऑपरेशन जारी है. किसी भी खतरे को ट्रैक करने और उसे बेअसर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात किए गए हैं. इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात ऑपरेशन शुरू होने के तुरंत बाद जंगल में सिक्योरिटी फोर्स ने एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाते हुए कुछ राउंड फायरिंग की और धमाके सुने.

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. उधमपुर के जंगली इलाके में एक एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को मार गिराया है. सुरक्षा बलों को बीती रात संदिग्ध आतंकवादियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना, पुलिस और CRPF ने  मजालता के दूर-दराज के ब्रटेल सोन और खुब्बन इलाकों में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें ये कामयाबी मिली. सेना ने जानकारी दी कि इलाके में अब भी सर्च और सर्विलांस ऑपरेशन जारी है. किसी भी खतरे को ट्रैक करने और उसे बेअसर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स तैनात किए गए हैं. इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर रात ऑपरेशन शुरू होने के तुरंत बाद जंगल में सिक्योरिटी फोर्स ने एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाते हुए कुछ राउंड फायरिंग की और धमाके सुने.

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TWO TERRORISTS KILLED
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