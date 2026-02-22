ETV Bharat / Videos

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़, जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला सहित तीन आतंकी ढेर - ENCOUNTER IN JAMMU AND KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 22, 2026 at 9:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में जवानों ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया. मरनेवालों में जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है. तीनों आतंकवादियों के शव बुरी तरह झुलस गए थे. क्योंकि आतंकवादी पहाड़ी पर जिस घर में छिपे हुए थे. उस घर में गोली बारी की वजह से आग लग गई. सैफुल्ला ने लगभग पांच साल पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ किया था और तब से इस क्षेत्र में सक्रिय था. उस पर सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश रचने का आरोप था. इनमें जुलाई 2024 का हमला भी शामिल है.जिसमें एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे. सेना को यहां आतंकवादियों के छिपे होने का इंटेलिजेंस इनपुट मिला . जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया.जवानों को आता देख आतंकवादियों अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.जिसके बाद भीषण मुठभेड़ हुई. बर्फ से ढके चटरू जंगल वाले इलाके में पिछले महीने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी. जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया था और एक आतंकवादी मारा गया था. 

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में जवानों ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया. मरनेवालों में जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है. तीनों आतंकवादियों के शव बुरी तरह झुलस गए थे. क्योंकि आतंकवादी पहाड़ी पर जिस घर में छिपे हुए थे. उस घर में गोली बारी की वजह से आग लग गई. सैफुल्ला ने लगभग पांच साल पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ किया था और तब से इस क्षेत्र में सक्रिय था. उस पर सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश रचने का आरोप था. इनमें जुलाई 2024 का हमला भी शामिल है.जिसमें एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे. सेना को यहां आतंकवादियों के छिपे होने का इंटेलिजेंस इनपुट मिला . जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया.जवानों को आता देख आतंकवादियों अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.जिसके बाद भीषण मुठभेड़ हुई. बर्फ से ढके चटरू जंगल वाले इलाके में पिछले महीने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी. जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया था और एक आतंकवादी मारा गया था. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ENCOUNTER IN JAMMU AND KASHMIR
TERRORIST
JAMMU AND KASHMIR
JAISH E MOHAMMED
ENCOUNTER IN JAMMU AND KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बदलेगी मसाला एक्सपोर्ट सेक्टर की तकदीर?

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बदलेगी मसाला एक्सपोर्ट सेक्टर की तकदीर?

February 22, 2026 at 9:08 PM IST
Major terror plot exposed

बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब !, कोलकाता और तमिलनाडु से 8 संदिग्ध गिरफ्तार

February 22, 2026 at 7:35 PM IST
PM Modi's big gift to UP

यूपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी

February 22, 2026 at 6:53 PM IST
Human trafficking racket

गुजरात में बड़े मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, 49 महिलाओं सहित 70 बांग्लादेशी नगारिकों को पकड़ा

February 22, 2026 at 6:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.