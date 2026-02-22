जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में जवानों ने तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया. मरनेवालों में जैश-ए-मोहम्मद का कुख्यात कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है. तीनों आतंकवादियों के शव बुरी तरह झुलस गए थे. क्योंकि आतंकवादी पहाड़ी पर जिस घर में छिपे हुए थे. उस घर में गोली बारी की वजह से आग लग गई. सैफुल्ला ने लगभग पांच साल पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ किया था और तब से इस क्षेत्र में सक्रिय था. उस पर सुरक्षा बलों पर कई हमलों की साजिश रचने का आरोप था. इनमें जुलाई 2024 का हमला भी शामिल है.जिसमें एक कैप्टन समेत चार जवान शहीद हो गए थे. सेना को यहां आतंकवादियों के छिपे होने का इंटेलिजेंस इनपुट मिला . जिसके बाद ये अभियान शुरू किया गया.जवानों को आता देख आतंकवादियों अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.जिसके बाद भीषण मुठभेड़ हुई. बर्फ से ढके चटरू जंगल वाले इलाके में पिछले महीने आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी. जिसमें एक सैनिक शहीद हो गया था और एक आतंकवादी मारा गया था.