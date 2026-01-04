ओडिशा की चिल्का झील देश का सबसे बड़ा जलपक्षी आवास है. सर्दी के मौसम में हर बार विदेशी पक्षी भी आते हैं, जिससे नजारा बहुत खूबसूरत हो जाता है. इन दिनों चिल्का झील दुनिया भर से आए पक्षियों का केंद्र बन गई है. चमकीले नीली पूंछ वाले बी-ईटर से लेकर धूसर सिर वाली दलदली मुर्गी और यूरेशियन विजन जैसे कई पक्षी झील में तैर रहे हैं. इन पंख वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए, अधिकारी छठे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं. इसमें लगभग 200 प्रजातियों के लाखों प्रवासी पक्षियों को स्वागत किया जा रहा है, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित आर्द्रभूमि को अपना अस्थायी घर बनाया है.

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यटन विभाग और ओडिशा सरकार के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो चिल्का की पक्षी विविधता पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है. अधिकारियों के मुताबिक आगंतुकों को प्रवासी पक्षियों को देखने और झील की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव करने का अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.