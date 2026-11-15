एलन मस्क के SpaceX का स्टारशिप ऑर्बिट से लौटा, पहली बार लॉन्च पैड आर्म्स ने किया कैच

एलन मक्स की कंपनी स्पेस-एक्स ने अंतरिक्ष जगत में नया इतिहास रच दिया. कंपनी के स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट ने करीब 22 घंटे और धरती के 14 चक्कर लगाने के बाद धरती पर शानदार वापसी की है. 22 घंटे पहले उसने जहां से उड़ान भरी थी, उसी जगह पर विशाल मैकेनिकल आर्म्स ने उसे हवा में कैच कर लिया. अंतरिक्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां से लौट रहे स्टारशिप को लॉन्च टावर ने इस तरह से पकड़ा है. शिप-42 ने 14 नवंबर को अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरी थी. धरती के 14 चक्कर लगाने के बाद ये आज सुबह वापस लौटा, जहां उसे पकड़ने के लिए लॉन्च टावर पर दो मैकेनिकल आर्म्स लगाई गई थीं. उसने स्पेसक्राफ्ट को हवा में ही पकड़ लिया और वह लॉन्च पैड पर सुरक्षित रुक गया.

ये ग्रांड फिनाले वैसा ही था, जैसा कि एलन मस्क और उनकी टीम ने उम्मीद लगाई थी. पहली बार स्पेस से लौटे उड़ते हुए स्टारशिप को इस तरह से पकड़ा गया.

SpaceX का कहना है कि इससे पता चलता है कि स्टारशिप पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. ये तेजी से और कम लागत वाली रीसाइक्लिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. हालांकि शुक्रवार की बूस्टर रिकवरी फेल हो गई, लेकिन कंपनी पहले ही तीन बूस्टर पकड़ चुकी थी, जिससे इस तकनीक को सही साबित किया जा सका है. इस उड़ान के दौरान स्टारशिप 275 किलो मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और उसने 26 स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े. ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को बेहतर करेंगे.