स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में देरी पर भड़के एलन मस्क, पूछा- 'क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?'

भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने में देरी पर अमेरिकी उद्यमी और SpaceX के मालिक एलन मस्क भड़क गए हैं. उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर टिप्पणी की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मस्क ने सीधा सवाल किया- "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं? अपने पोस्ट में मस्क लिखा, "स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला हुआ है और इसने भारत सरकार के हर एक कानून और आवश्यकता का पालन करने में पांच साल बिताए हैं, तो फिर अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?"

इससे पहले दिन में, सरकार ने मस्क के उन आरोपों पर कड़ा प्रहार किया था जिसमें उन्होंने स्टारलिंक की सैटकॉम सेवाओं को रोके जाने की बात कही थी. मस्क के आरोपों पर सरकार ने कड़ा प्रहार किया और साफ कर दिया कि देश में किसी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसधारक के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करके दिखाना सबसे अनिवार्य है और यही पहली शर्त है. सरकार के इस खंडन के कुछ ही घंटों के भीतर, मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?"

दरअसल, Starlink भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहा है. कंपनी को जून 2025 में GMPCS लाइसेंस और जुलाई 2025 में IN-SPACe से अनुमति मिल चुकी है. कंपनी ने भारत में ग्राउंड स्टेशन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है. लेकिन अभी भी सिक्योरिटी असेसमेंट, विदेशी निवेश की मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन बाकी है.