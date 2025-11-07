ETV Bharat / Videos

दुनिया के पहले खरबपति बनने की राह पर मस्क, मिलेगी एक ट्रिलियन डॉलर सैलरी, शेयरहोल्डर्स ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 8:14 PM IST

अमेरिकी कंपनी टेस्ला के बॉस एलन मस्क को रिकॉर्ड एक ट्रिलियन डॉलर की सैलरी मिलेगी. इसके लिए उन्हें आने वाले समय में कुछ शर्तों को पूरी करनी पड़ेगी. गुरुवार को हुई कंपनी की सलाना जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने इस पैकेज को मंजूरी दे दी, मस्क के समर्थन में 75 फीसदी वोट मिले. इस पैकेज को पाने के लिए मस्क को अगले 10 सालों में कंपनी के मार्केट वैल्यू को 1.4 ट्रिलियन डॉलर से 8.5 ट्रिलियन डॉलर करना होगा. अगले 10 साल सालों में दो करोड़ टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में लाना होगा. इसके साथ ही, उन्हें 10 लाख सेल्फ ड्राइविंग रोबोटैक्सी व्हीकल्स को कमर्शियल ऑपरेशन में भी लाना होगा. अगर वो टार्गेट को पूरा करते हैं तो रिवार्ड के तौर पर उन्हें कंपनी के करोड़ों डॉलर के नए शेयर मिलेंगे. 

TESLA BOSS ELON MUSK
MUSK COULD BE FIRST TRILLIONAIRE
टेस्ला की नई कार
टेस्ला की नई पैकेज
MUSK COULD BE FIRST TRILLIONAIRE

ETV Bharat Hindi Team

