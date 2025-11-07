अमेरिकी कंपनी टेस्ला के बॉस एलन मस्क को रिकॉर्ड एक ट्रिलियन डॉलर की सैलरी मिलेगी. इसके लिए उन्हें आने वाले समय में कुछ शर्तों को पूरी करनी पड़ेगी. गुरुवार को हुई कंपनी की सलाना जनरल मीटिंग में कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने इस पैकेज को मंजूरी दे दी, मस्क के समर्थन में 75 फीसदी वोट मिले. इस पैकेज को पाने के लिए मस्क को अगले 10 सालों में कंपनी के मार्केट वैल्यू को 1.4 ट्रिलियन डॉलर से 8.5 ट्रिलियन डॉलर करना होगा. अगले 10 साल सालों में दो करोड़ टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में लाना होगा. इसके साथ ही, उन्हें 10 लाख सेल्फ ड्राइविंग रोबोटैक्सी व्हीकल्स को कमर्शियल ऑपरेशन में भी लाना होगा. अगर वो टार्गेट को पूरा करते हैं तो रिवार्ड के तौर पर उन्हें कंपनी के करोड़ों डॉलर के नए शेयर मिलेंगे.