नक्सलवाद पर लोकसभा में चर्चा LIVE - ELIMINATION OF NAXALISM
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 1:54 PM IST
रायपुर\नई दिल्ली: 31 मार्च नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन से एक दिन पहले लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंडे नक्सलवाद खत्म करने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में सदन को बता रहे हैं. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भाषण देंगे. यह महत्वपूर्ण चर्चा लोकसभा में नियम 193 (अल्पकालिक चर्चा) के अंतर्गत की जा रही है. अमित शाह छत्तीसगढ़ सहित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी देंगे. अमित शाह कुख्यात नक्सलियों के खात्में और उनके मुख्यधारा में वापसी, सुरक्षाबलों की भूमिका और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में भी संसद में जानकारी देंगे.
रायपुर\नई दिल्ली: 31 मार्च नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन से एक दिन पहले लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंडे नक्सलवाद खत्म करने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में सदन को बता रहे हैं. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भाषण देंगे. यह महत्वपूर्ण चर्चा लोकसभा में नियम 193 (अल्पकालिक चर्चा) के अंतर्गत की जा रही है. अमित शाह छत्तीसगढ़ सहित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी देंगे. अमित शाह कुख्यात नक्सलियों के खात्में और उनके मुख्यधारा में वापसी, सुरक्षाबलों की भूमिका और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में भी संसद में जानकारी देंगे.