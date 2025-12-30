असम और त्रिपुरा में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी . बांग्लादेश से जुड़े कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़े एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया और 11 आरोपियों को अरेस्ट किया. पकड़े गए लोग बांग्लादेशी जिहादी संगठन के लिए काम करते थे. सेंट्रल एजेंसियों से मिली टिप पर असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया और इनको असम के बारपेटा, चिरांग और दरांग जिले से 10 लोगों को और त्रिपुरा से एक आरोपी को पकड़ा.ये सभी नए बने इंडियन मुजाहिदीन-K के मेंबर हैं. पकड़े गए आरोपियों का मकसद नॉर्थ-ईस्ट को अस्थिर करना था. इस क्षेत्र में 'मुस्लिम दबदबा' कायम करने की फिराक में थे.