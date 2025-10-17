ETV Bharat / Videos

झारखंड से हाथियों का पलायन, प्रदेश में बचे केवल 217 हाथी - ELEPHANTS MIGRATE

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 10:28 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 11:03 PM IST

झारखंड से आदमी ही नही, हाथी भी पलायन कर रहे हैं. इसका खुलासा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट में हुआ है. झारखंड में 2017 में हथियों की संख्या 678 थी. जो 2025 में घटकर 217 रह गई हैं.

यहां से हाथियों का पलायन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश , ओडिशा और महाराष्ट्र में हुआ है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसकी बड़ी वजह माइनिंग को बताते हैं. 

यहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि पहले की अपेक्षा अब कम हाथी दिखाई पड़ रहे हैं.

वहीं हाथियों की संख्या कम होने के पीछे जंगलों का कटना और इंसानों के साथ बढ़ता संघर्ष भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

ETV Bharat Hindi Team

