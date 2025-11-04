छत्तीसगढ़ में कुएं में गिरे हाथी, 4 घंटे तक चला रेस्क्यू - ELEPHANT INTO WELL
Published : November 4, 2025 at 10:20 PM IST
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के हरदी गांव में 4 हाथी एक खेत में बने कुएं में गिर गए. जिनमें एक शावक भी शामिल था. मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने हाथियों की आवाज सुनी. इसकी खबर वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची. हाथियों को बचाने के लिए रस्क्यू का अभियान शुरू किया. लेकिन वन विभाग के लिए हाथियों को कुएं से निकालना इतना आसान नहीं था. कुआं गहरा था और इसके किनारे बेहद फिसलनभरे थे. वन विभाग की टीम ने जेसीबी से कुएं के किनारे को खोदना शुरू किया. लगभग चार से पांच घंटे के बाद कुएं के अंदर तक ढलान बनाई गई. जिसके बाद इस ढलान के रास्ते एक-एक कर चारों हाथी कुएं से बाहर निकले.
रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा. ग्रामीणों का आरोप था कि जब हाथियों के आतंक की खबर दी जाती है तब वन विभाग कही नगर नहीं आता. लेकिन जब हाथी कुएं में गिरे तो पूरा अमला मौके पर पहुंच गया.
