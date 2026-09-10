अमेरिका में भी 'चुनावी रेवड़ी', ट्रंप बोले, 'चुनाव जीतने पर दूंगा पांच-पांच लाख रुपये'

जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर भारत में दिन-रात राजनीतिक पार्टियों को कोसा जाता है, अब अमेरिका भी उसी राह पर चलता हुआ दिख रहा है. जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ही घोषणा की है. ट्रंप ने बुधवार को वादा किया कि अगर मिड-टर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का हाउस और सीनेट पर कब्जा बना रहता है, तो वे हर अमेरिकी वयस्क को पांच हजार डॉलर (लगभग पांच लाख रुपये) देंगे. नवंबर में अपनी पार्टी की गिरती स्थिति को सुधारने के लिए ट्रंप का यह एक बड़ा दांव है. एक अनुमान के अनुसार इस वादे पर $1 ट्रिलियन (लगभग एक लाख करोड़ रु.) से ज्यादा खर्च हो सकता है और इसके लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की मंजूरी की जरूरत होगी. हालांकि, इससे अमेरिका के लगभग $1.8 ट्रिलियन के सालाना बजट घाटे और महंगाई को लेकर चिंताएं और बढ़ जाएंगी.