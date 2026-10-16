चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट संशोधन फैसले पर कांग्रेस का हमला, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पहली बार पढ़ने योग्य वोटर लिस्ट हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्मेट में दी जाएगी। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कथित 'वोट चोरी' के कारण 13 करोड़ भारतीयों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है। इसे 'देशद्रोह' करार देते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया में बड़े सुधारों की मांग की है। हालांकि, आयोग के इस कदम से आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में नए युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का बड़ा अवसर मिलेगा।