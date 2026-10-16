वोट चोरी विवाद के बीच EC का बड़ा फैसला, 17 राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच और सुधार होगा

कथित 'वोट चोरी' विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का बड़ा ऐलान किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे आगामी चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं। आयोग के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया के तहत 12 नवंबर को मसौदा सूची जारी होगी, 11 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है। साथ ही, रिपोर्ट में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है।