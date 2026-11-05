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चुनाव आयोग का बड़ा कदम: 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा

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SPECIAL SUMMARY REVISION OF VOTER LIST IN SIX STATES (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2026 at 8:35 PM IST

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चुनाव आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों—अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और गलतियों को सुधारना है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की गई है, साथ ही साल 2027 की अन्य तिमाहियों में 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को भी एडवांस आवेदन की सुविधा मिलेगी। शेड्यूल के मुताबिक 30 नवंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों के तबादलों पर रोक समेत कड़े निर्देश जारी किए हैं।

चुनाव आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों—अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और गलतियों को सुधारना है। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि तय की गई है, साथ ही साल 2027 की अन्य तिमाहियों में 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को भी एडवांस आवेदन की सुविधा मिलेगी। शेड्यूल के मुताबिक 30 नवंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों के तबादलों पर रोक समेत कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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चुनाव आयोग का बड़ा कदम

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