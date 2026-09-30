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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फॉर्म-6 से हटी अतिरिक्त घोषणा; CEC के फैसलों पर SC करेगा सुनवाई

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SUPREME COURT HEARING ON CEC UNILATERAL DECISIONS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 4:51 PM IST

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चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन 'फॉर्म 6'  से अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है. हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां यह घोषणा अब भी लागू रहेगी. फॉर्म 6 का इस्तेमाल नई वोटर लिस्ट  में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है. हाल ही में नए मतदाताओं से मांगी जा रही इस अतिरिक्त जानकारी पर विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी कथित तौर पर आपत्ति जताई थी.

इसी विवाद के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और एकतरफा फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका भी पहुंच गई है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए बहु-सदस्यीय आयोग में सर्वसम्मति से फैसले लेने की मांग की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.

चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन 'फॉर्म 6'  से अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया है. हालांकि, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां यह घोषणा अब भी लागू रहेगी. फॉर्म 6 का इस्तेमाल नई वोटर लिस्ट  में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है. हाल ही में नए मतदाताओं से मांगी जा रही इस अतिरिक्त जानकारी पर विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी कथित तौर पर आपत्ति जताई थी.

इसी विवाद के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और एकतरफा फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका भी पहुंच गई है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए बहु-सदस्यीय आयोग में सर्वसम्मति से फैसले लेने की मांग की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.

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