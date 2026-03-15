नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रही है. दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, केरल का 23 मई, तमिलनाडु का 10 मई, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है. इन राज्यों में पिछले कुछ समय से चुनावी तैयारियां तेज थीं और राजनीतिक दल लगातार रैलियां, रणनीति बैठकें और उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे. चुनाव आयोग के अनुसार इन राज्यों में एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.