7 दिनों के लिए बढ़ी SIR की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक किया जा सकता है अपडेट - SIR UPDATE DEADLINE EXTENDED

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 10:54 PM IST

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया की समयसीमा को एक सप्ताह बढ़ा दिया है. अब मतदाता सूची रिविजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के मुताबिक पूरे किए जाएंगे. 12 राज्यों में SIR अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है. अब ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा. इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तक थी. यानी सिर्फ 4 दिन शेष रह गए थे. अब 7 दिन समय-सीमा बढ़ने से अंतिम तिथि 11 दिसंबर हो गई. ड्राफ्ट पब्लिकेशन का समय 9 दिसंबर 2025 से बदलकर 16 दिसंबर 2025 कर दिया गया है. दावे और आपत्ति की तारीख 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बजाय अब 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है. अंतिम सूची प्रकाशन पहले 7 फरवरी 2026 को किया जाना था, जो अब 14 फरवरी 2026 को होगा. इस पूरी प्रक्रिया को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है. सरकार के इस कदम को बीएलओ को एक राहत के रूप देखा जा रहा था. क्योंकि 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म जमा करने के दबाव में कई बीएलओ को दिल के दौरे, आत्महत्या आदि जैसी खबरे आई हैं. सरकार के इस निर्णय से अब एसआईआर प्रक्रिया में लगे अफसरों को एक सप्तहा का और समय मिलेगा. पहले चरण के तहत चुनाव आयोग ने बिहार में SIR की प्रक्रिया चलाई थी. वहीं दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जा रहा है. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एसआईआर कराना जरूरी है.

SIR UPDATE DEADLINE EXTENDED
ELECTION COMMISSION
SIR
7 दिन बढ़ी SIR अपडेट डेडलाइन
SIR UPDATE DEADLINE EXTENDED

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

