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वोटर लिस्ट विवाद पर चुनाव आयोग की सफाई, कहा- 'CEC और चुनाव आयुक्तों में कोई मतभेद नहीं, सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए'

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ELECTION COMMISSION CLARIFICATION ON SIR PROCESS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 4:40 PM IST

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भारतीय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर उठे विवाद के बीच बड़ी सफाई दी है. दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर CEC के फैसलों पर 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां जताई थीं. इस खबर के बाद कांग्रेस, TMC और AAP जैसे विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

अब चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि SIR समेत सभी बड़े फैसले CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से पूरी तरह सर्वसम्मति से लिए गए हैं.

भारतीय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर उठे विवाद के बीच बड़ी सफाई दी है. दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर CEC के फैसलों पर 10 महीनों में 14 बार आपत्तियां जताई थीं. इस खबर के बाद कांग्रेस, TMC और AAP जैसे विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

अब चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि SIR समेत सभी बड़े फैसले CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से पूरी तरह सर्वसम्मति से लिए गए हैं.

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CEC GYANESH KUMAR
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