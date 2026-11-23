एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मजबूत 'अल नीनो' (El Nino) के कारण हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इससे सर्दियों के मौसम में नेपाल में बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. 'हिंदू कुश हिमालय (HKH) विंटर आउटलुक 2026' को काठमांडू स्थित 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' (ICIMOD), बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के 'इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स' ने मिलकर तैयार किया है. इस रिपोर्ट में नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सहित कई देशों में अधिक बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश या बर्फबारी के कारण पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। वहीं, इस क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों में सूखा पड़ सकता है और जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.