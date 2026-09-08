विरोध के चलते एफिल टॉवर बंद, हिंदू डेलिगेशन के समय महिला कर्मी को हटाने का मामला

फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर को सोमवार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. एफिल टॉवर को बंद करने की वजह यहां के स्टाफ का विरोध-प्रदर्शन था. कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार को एक हिंदू धार्मिक ग्रुप BAPS(Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) के दौरे के समय महिला कर्मचारी को 'हटने' के लिए कहा गया. इनकी जगह पुरुष कर्मचारी को खड़ा करने को कहा गया. यूरोन्यूज ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार को BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) से जुड़े करीब 100 लोगों के दौरे के दौरान हुई. यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवॉइन ने फ्रेंच टीवी को बताया कि शनिवार को एक दौरे के दौरान 'डेलीगेशन के गुजरने पर महिला वर्कर्स को उनकी जगह से हटा दिया गया था.' रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने एक बयान में इसे 'प्रोफेशनल निर्देश' बताया है, जिसके कारण महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के कारण किनारे कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को रख लिया गया और उन्हें गायब कर दिया गया.