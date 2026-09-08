ETV Bharat / Videos

विरोध के चलते एफिल टॉवर बंद, हिंदू डेलिगेशन के समय महिला कर्मी को हटाने का मामला

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
क्यों बंद हुआ था एफिल टॉवर ? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 9:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर को सोमवार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. एफिल टॉवर को बंद करने की वजह यहां के स्टाफ का विरोध-प्रदर्शन था. कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार को एक हिंदू धार्मिक ग्रुप BAPS(Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) के दौरे के समय महिला कर्मचारी को 'हटने' के लिए कहा गया. इनकी जगह पुरुष कर्मचारी को खड़ा करने को कहा गया. यूरोन्यूज ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार को BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) से जुड़े करीब 100 लोगों के दौरे के दौरान हुई. यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवॉइन ने फ्रेंच टीवी को बताया कि शनिवार को एक दौरे के दौरान 'डेलीगेशन के गुजरने पर महिला वर्कर्स को उनकी जगह से हटा दिया गया था.' रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने एक बयान में इसे 'प्रोफेशनल निर्देश' बताया है, जिसके कारण महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के कारण किनारे कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को रख लिया गया और उन्हें गायब कर दिया गया.

 फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर को सोमवार को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया. एफिल टॉवर को बंद करने की वजह यहां के स्टाफ का विरोध-प्रदर्शन था. कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार को एक हिंदू धार्मिक ग्रुप BAPS(Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha) के दौरे के समय महिला कर्मचारी को 'हटने' के लिए कहा गया. इनकी जगह पुरुष कर्मचारी को खड़ा करने को कहा गया. यूरोन्यूज ने सोमवार को बताया कि यह घटना शनिवार को BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) से जुड़े करीब 100 लोगों के दौरे के दौरान हुई. यूनियन की प्रतिनिधि डायने डेवॉइन ने फ्रेंच टीवी को बताया कि शनिवार को एक दौरे के दौरान 'डेलीगेशन के गुजरने पर महिला वर्कर्स को उनकी जगह से हटा दिया गया था.' रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एफिल टॉवर के कर्मचारियों ने एक बयान में इसे 'प्रोफेशनल निर्देश' बताया है, जिसके कारण महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के कारण किनारे कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को रख लिया गया और उन्हें गायब कर दिया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FRANCE EIFFEL TOWER SHUT
EIFFEL TOWER TEMPORARILY CLOSED
FRANCE
FRANCE EIFFEL TOWER
FRANCE EIFFEL TOWER SHUT

संबंधित ख़बरें

मणिपुरी म्यूजिक टीचर की हत्या

मणिपुरी म्यूजिक टीचर की दिल्ली में पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग समेत सभी आरोपी गिरफ्तार, मर्डर की FIR दर्ज

September 8, 2026 at 9:16 PM IST
IDENTIFICATION OF INDIANS MISSING IN CHINA FLOODS

चीन में आई बाढ़ में लापता भारतीयों की पहचान का मामला: भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवारों से मांगा DNA सैंपल

September 8, 2026 at 8:50 PM IST
PM MODI ANNOUNCES FREE ONLINE COACHING FOR STUDENTS

वडोदरा में PM मोदी का 'Gen-Z' अवतार, छात्रों को मुफ्त कोचिंग का ऐलान; मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी

September 8, 2026 at 8:33 PM IST
GUJARAT NAVSARI BJP HIGH TECH OFFICE FEATURES

गुजरात के नवसारी में PM मोदी ने किया BJP के हाईटेक कार्यालय 'नमो कमलम' का उद्घाटन, AI सिस्टम से लैस है नया दफ्तर

September 8, 2026 at 8:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.