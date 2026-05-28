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ईद-उल-अजहा पर देशभर में दिखा भाईचारे का रंग, मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भीड़ - BAKRID

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Eid-ul-Adha celebrated across India (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 10:05 PM IST

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देशभर में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया. दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी, देहरादून और दक्षिण भारत के कई शहरों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन-चैन व खुशहाली की दुआ मांगी. प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. शहरों में पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी और सादे कपड़ों में जवान तैनात रहे। धार्मिक नेताओं ने ईद-उल-अजहा को त्याग, बलिदान और इंसानियत का प्रतीक बताया. लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. पूरे देश में आस्था, सौहार्द और उत्सव का माहौल देखने को मिला.

देशभर में ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया. दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी, देहरादून और दक्षिण भारत के कई शहरों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की और देश में अमन-चैन व खुशहाली की दुआ मांगी. प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. शहरों में पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी और सादे कपड़ों में जवान तैनात रहे। धार्मिक नेताओं ने ईद-उल-अजहा को त्याग, बलिदान और इंसानियत का प्रतीक बताया. लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी. पूरे देश में आस्था, सौहार्द और उत्सव का माहौल देखने को मिला.

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