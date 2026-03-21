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देश भर में मनाई जा रही है ईद-उल-फितर, मस्जिद और ईदगाह में अदा की गई नमाज, लोग एक-दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद - EID UL FITR IS BEING CELEBRATED

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देश भर में मनाई जा रही है ईद-उल-फितर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 4:39 PM IST

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पवित्र महीने रमजान के समापन का प्रतीक ईद-उल-फितर का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है. इस मौके पर खास नमाज अदा करने के लिए देश भर के कस्बों और शहरों में मस्जिदों और ईदगाहों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जम्मू में, इस मौके पर विशेष नमाज अदा करने के लिए शहर की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए.

पूरा माहौल धार्मिक उत्साह से सराबोर था. नमाजियों ने शांति और समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हुए एक-दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी.  

उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलीं. हजारों लोग मशहूर मंगल पड़ाव ईदगाह में ईद-उल-फितर की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे. नमाज के बाद उन्होंने एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया और ईद की मुबारकबाद दी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. नमाज के कुछ ही पलों बाद, हर उम्र के नमाज़ियों ने एक-दूसरे को गले लगाया. ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ईद का त्योहार यही पैगाम देता है. 

पवित्र महीने रमजान के समापन का प्रतीक ईद-उल-फितर का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है. इस मौके पर खास नमाज अदा करने के लिए देश भर के कस्बों और शहरों में मस्जिदों और ईदगाहों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जम्मू में, इस मौके पर विशेष नमाज अदा करने के लिए शहर की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए.

पूरा माहौल धार्मिक उत्साह से सराबोर था. नमाजियों ने शांति और समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हुए एक-दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद दी.  

उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिलीं. हजारों लोग मशहूर मंगल पड़ाव ईदगाह में ईद-उल-फितर की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे. नमाज के बाद उन्होंने एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया और ईद की मुबारकबाद दी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. नमाज के कुछ ही पलों बाद, हर उम्र के नमाज़ियों ने एक-दूसरे को गले लगाया. ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ईद का त्योहार यही पैगाम देता है. 

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