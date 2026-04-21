ETV Bharat / Videos

भारत में अंडे का उत्पादन बढ़ा, मांग में भी उछाल, प्रति व्यक्ति खपत 100 के पार - EGG PRODUCTION RISES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अंडे का उत्पादन बढ़ा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 10:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत में मुर्गी के अंडे के उत्पादन और खपत दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और दोनों तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस विकास गाथा में अग्रणी रहे हैं. केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय की ओर से जारी 'बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स-2025' रिपोर्ट के मुताबिक, देश का कुल अंडा उत्पादन 2024-25 में 14,911 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.44% अधिक है. दुनिया भर में, भारत अब अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. खपत के मामले में, सालाना प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे हो गई है, जो 2023-24 में 103 थी, जो न्यूट्रिशन और वहन करने की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरुकता को दिखाता है. आंध्र प्रदेश कुल अंडा उत्पादन में 18.37% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु 15.63% और तेलंगाना 12.98% के साथ तीसरे नंबर पर है. पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अंडा उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं. ये राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन में 64% से अधिक का योगदान देते हैं, जिसमें अकेले दक्षिणी राज्यों का हिस्सा आधे से अधिक है.

भारत में मुर्गी के अंडे के उत्पादन और खपत दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और दोनों तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस विकास गाथा में अग्रणी रहे हैं. केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय की ओर से जारी 'बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स-2025' रिपोर्ट के मुताबिक, देश का कुल अंडा उत्पादन 2024-25 में 14,911 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.44% अधिक है. दुनिया भर में, भारत अब अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. खपत के मामले में, सालाना प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे हो गई है, जो 2023-24 में 103 थी, जो न्यूट्रिशन और वहन करने की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरुकता को दिखाता है. आंध्र प्रदेश कुल अंडा उत्पादन में 18.37% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु 15.63% और तेलंगाना 12.98% के साथ तीसरे नंबर पर है. पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अंडा उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं. ये राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन में 64% से अधिक का योगदान देते हैं, जिसमें अकेले दक्षिणी राज्यों का हिस्सा आधे से अधिक है.

For All Latest Updates

TAGGED:

EGG PRODUCTION IN INDIA
EGG BOOM IN INDIA
EGG PRODECTION TELANGANA
EGG PRODUCTION ANDHRA PRADESH
EGG PRODUCTION RISES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ईरान-अमेरिका बातचीत पर सस्पेंस

ईरान-अमेरिका बातचीत पर सस्पेंस बरकरार, ट्रंप की धमकी- समझौता नहीं हुआ तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे

April 21, 2026 at 9:56 PM IST
अब से महीने में 2 बार मिलेगी सैलरी

नेपाल में अब से महीने में 2 बार मिलेगी सैलरी, इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए फैसला

April 21, 2026 at 8:56 PM IST
Mallikarjun Kharge statement on PM Modi controversy explanation

PM मोदी को ‘आतंकवादी’ कहने पर सियासी तूफान...खड़गे का बयान… फिर सफाई… और अब बीजेपी का पलटवार

April 21, 2026 at 8:35 PM IST
Asaduddin Owaisi appeal for DMK alliance Tamil Nadu election

तमिलनाडु चुनाव से पहले बड़ा बयान… असदुद्दीन ओवैसी ने DMK गठबंधन को वोट देने की अपील

April 21, 2026 at 7:17 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.