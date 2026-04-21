भारत में मुर्गी के अंडे के उत्पादन और खपत दोनों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और दोनों तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस विकास गाथा में अग्रणी रहे हैं. केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय की ओर से जारी 'बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स-2025' रिपोर्ट के मुताबिक, देश का कुल अंडा उत्पादन 2024-25 में 14,911 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.44% अधिक है. दुनिया भर में, भारत अब अंडे के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है. खपत के मामले में, सालाना प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 106 अंडे हो गई है, जो 2023-24 में 103 थी, जो न्यूट्रिशन और वहन करने की क्षमता के बारे में बढ़ती जागरुकता को दिखाता है. आंध्र प्रदेश कुल अंडा उत्पादन में 18.37% हिस्सेदारी के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु 15.63% और तेलंगाना 12.98% के साथ तीसरे नंबर पर है. पश्चिम बंगाल और कर्नाटक अंडा उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं. ये राज्य मिलकर देश के कुल अंडा उत्पादन में 64% से अधिक का योगदान देते हैं, जिसमें अकेले दक्षिणी राज्यों का हिस्सा आधे से अधिक है.