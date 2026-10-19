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दशहरा से पहले दिल्ली के मूलचंद इलाके में बिकते दिखे रावण के पुतले, 200 रुपये से कीमत शुरू

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दशहरा के पहले पुतलों की बिक्री जोरों पर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2026 at 8:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को महानवमी के बाद लोग मंगलवार को विजयदशमी की तैयारी करते नजर आए. ऐसे में विभिन्न इलाकों में कारीगर भी रावण के पुतले सजाए दिखे. मूलचंद इलाके में सड़क किनारे भी रावण के पुतले बिकते नजर आए. कारीगर ने बताया कि उनके पास रावण के पुतले 200 रुपये से शुरू होकर 12 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं. कई लोग पहले से ही इन पुतलों की बुकिंग करा रखी है. वह पिछले दो साल से यह काम कर रहे हैं और हर साल इसी तरह छोटे से लेकर बड़े हर साइज के रावण के पुतले बनाकर बेचते हैं. 

नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को महानवमी के बाद लोग मंगलवार को विजयदशमी की तैयारी करते नजर आए. ऐसे में विभिन्न इलाकों में कारीगर भी रावण के पुतले सजाए दिखे. मूलचंद इलाके में सड़क किनारे भी रावण के पुतले बिकते नजर आए. कारीगर ने बताया कि उनके पास रावण के पुतले 200 रुपये से शुरू होकर 12 हजार रुपये तक में उपलब्ध हैं. कई लोग पहले से ही इन पुतलों की बुकिंग करा रखी है. वह पिछले दो साल से यह काम कर रहे हैं और हर साल इसी तरह छोटे से लेकर बड़े हर साइज के रावण के पुतले बनाकर बेचते हैं. 

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