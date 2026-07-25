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CJP आंदोलन के सामने झुकी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान ने पद से दिया इस्तीफा - शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

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धर्मेंद्र प्रधान ने पद से दिया इस्तीफा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 5:17 PM IST

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दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले ही दिन से, इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा. मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली. परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ.  

आगे उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है. देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है. उधर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया. 

दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले ही दिन से, इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा. मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली. परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ.  

आगे उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है. यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. भारत की युवाशक्ति ही, इस देश की असली ताकत है. देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है. उधर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया. 

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