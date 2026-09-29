बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील के ठिकानों पर ईडी के छापे, दुर्गा पूजा के नाम करोड़ों के घोटाले का आरोप

ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और कई अन्य लोगों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की है. इन पर दुर्गा पूजा आयोजन के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ये छापेमारी की है. अधिकारियों के मुताबिक, इंद्रनील सेन की पत्नी की अगुवाई में महानिर्बन रोड मास आर्ट सोसाइटी ने झूठा दावा करके जनता से बड़ी रकम एकत्र की. ये पैसा यूनेस्को प्रायोजित इकाई के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया. ईडी की ताजा कार्रवाई पर इंद्रनील सेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

दरअसल, मासआर्ट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गेस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा का प्रदर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा प्रीव्यू शो का आयोजन किया. इसी में घोटाले की बात कही जा रही है. सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस साल जून में कोलकाता पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी. बीजेपी ने मासआर्ट पर कथित तौर पर यूनेस्को प्रायोजित इकाई होने का झूठा दावा करके लोगों ने भारी मात्रा में धन एकत्र किया था. पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन इस संगठन से जुड़े हुए हैं. उन पर भारी भरकम रकम इकट्ठा करने का आरोप लगा.