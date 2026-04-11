पश्चिम बंगाल: SSC घोटाले में ED का एक्शन, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर फिर छापेमारी - ED RAIDS PARTHA RESIDENCE
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Published : April 11, 2026 at 10:43 PM IST
पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर छापेमारी हुई. ईडी ने इस घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ दूसरे लोगों के ठिकानों पर फिर से छापेमारी की है.
अधिकारियों के मुताबिक, जिन स्थानों पर रेड हुई है.. उनमें दक्षिण कोलकाता में नाकतला स्थित पार्थ चटर्जी का आवास और इस मामले में जेल में बंद कथित बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय का न्यू टाउन स्थित घर शामिल हैं. तृणमूल कांग्रेस से निलंबित पार्थ चटर्जी 2011 में पार्टी के सत्ता में आने से पहले उसके महासचिव और प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं. पश्चिम बंगाल SSC घोटाले में पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी तब की गई.. जब इस मामले में पूछताछ के लिए वो तीन बार एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए.
जानकारी मिल रही है कि रेड के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्ज अपने आवास पर मौजूद थे. इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की.
पार्थ चटर्जी को करीब चार साल पहले इसी मामले में नकटाला घर से गिरफ्तार किया गया था. 22 जुलाई 2022 को उनके घर पर करीब 24 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए.
पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर छापेमारी हुई. ईडी ने इस घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ दूसरे लोगों के ठिकानों पर फिर से छापेमारी की है.
अधिकारियों के मुताबिक, जिन स्थानों पर रेड हुई है.. उनमें दक्षिण कोलकाता में नाकतला स्थित पार्थ चटर्जी का आवास और इस मामले में जेल में बंद कथित बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय का न्यू टाउन स्थित घर शामिल हैं. तृणमूल कांग्रेस से निलंबित पार्थ चटर्जी 2011 में पार्टी के सत्ता में आने से पहले उसके महासचिव और प्रमुख रणनीतिकार रह चुके हैं. पश्चिम बंगाल SSC घोटाले में पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी तब की गई.. जब इस मामले में पूछताछ के लिए वो तीन बार एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हुए.
जानकारी मिल रही है कि रेड के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्ज अपने आवास पर मौजूद थे. इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की.
पार्थ चटर्जी को करीब चार साल पहले इसी मामले में नकटाला घर से गिरफ्तार किया गया था. 22 जुलाई 2022 को उनके घर पर करीब 24 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए.