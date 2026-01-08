कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार की कंसल्टिंग फर्म आई-पैक के ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी ने छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्डिंग को लेकर की गई. केंद्रीय एजेंसी के छापे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और कड़ी प्रतिक्रिया दी और छापे को राजनीति से प्रेरित बताया. इधर बीजेपी ने जांच में रुकावट डालने के लिए ममता पर कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है. तो वहां छापे पड़ने ही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को कोलकाता पहुंचे हैं. रेड को लेकर सियासी पारा चढ़ सकता है.