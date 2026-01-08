ETV Bharat / Videos

ED ने कोलकाता में I-PAC ऑफिस और डायरेक्टर के घर पर छापा मारा, CM ममता बनर्जी ने इसे 'राजनीति से प्रेरित' बताया - ED RAIDS I PAC OFFICE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ED ने कोलकाता में I-PAC ऑफिस पर छापा मारा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 7:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता में  पश्चिम बंगाल सरकार की कंसल्टिंग फर्म आई-पैक के ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी ने छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्डिंग को लेकर की गई. केंद्रीय एजेंसी के छापे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और कड़ी प्रतिक्रिया दी और छापे को राजनीति से प्रेरित बताया. इधर बीजेपी ने जांच में रुकावट डालने के लिए ममता पर कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है. तो वहां छापे पड़ने ही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को कोलकाता पहुंचे हैं. रेड को लेकर सियासी पारा चढ़ सकता है.

कोलकाता में  पश्चिम बंगाल सरकार की कंसल्टिंग फर्म आई-पैक के ऑफिस और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर ईडी ने छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्डिंग को लेकर की गई. केंद्रीय एजेंसी के छापे के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और कड़ी प्रतिक्रिया दी और छापे को राजनीति से प्रेरित बताया. इधर बीजेपी ने जांच में रुकावट डालने के लिए ममता पर कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन नहीं है. तो वहां छापे पड़ने ही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को कोलकाता पहुंचे हैं. रेड को लेकर सियासी पारा चढ़ सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ED RAIDS I PAC OFFICE
ED RAIDS
I PAC OFFICE
ED ने कोलकाता में मारी रेड
ED RAIDS I PAC OFFICE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

COLD WAVE IN NORTH INDIA

शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, कोहरे की वजह से रेल-हवाई सेवाएं प्रभावित

January 8, 2026 at 7:08 PM IST
Gifts For Newlyweds

पोंगल से पहले बर्तन और तोहफों की बढ़ी डिमांड, नवविवाहित जोड़ों के लिए जमकर खरीदारी, बाजारों में रौनक

January 7, 2026 at 10:50 PM IST
Supreme Court remark on dogs

'सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में, यह किसी को पता नहीं होता', आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

January 7, 2026 at 10:50 PM IST
Amartya Sen SIR notice

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को SIR सुनवाई का नोटिस जारी

January 7, 2026 at 9:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.