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पंजाब में ED की छापेमारी पर सियासत तेज, AAP सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर रेड - ASHOK MITTAL

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पंजाब में ED की छापेमारी पर सियासत तेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 7:47 PM IST

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पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों पर ED छापेमारी के दावे के बाद सियासत तेज हो गई है. जालंधर स्थित उनके घर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की खबर है, हालांकि ED ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मुख्यमंत्रीभगवंत मान ने इसे ‘मोदी स्टाइल’ कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे चुनावी तैयारी करार दिया. इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने AAP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. हाल ही में मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था, जिससे मामला और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है.

पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों पर ED छापेमारी के दावे के बाद सियासत तेज हो गई है. जालंधर स्थित उनके घर और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की खबर है, हालांकि ED ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मुख्यमंत्रीभगवंत मान ने इसे ‘मोदी स्टाइल’ कार्रवाई बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे चुनावी तैयारी करार दिया. इसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने AAP पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. हाल ही में मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था, जिससे मामला और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है.

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