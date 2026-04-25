पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए डायमंड हार्बर जिले के 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों पर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगे हैं। साथ ही एसपी इशानी पाल को चेतावनी दी गई है. चुनाव आयोग ने सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इस बीच राज्य में पहले चरण का मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जहां 91.91% वोटिंग दर्ज की गई. दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और बीरभूम जैसे जिलों में भी 90% से ज्यादा मतदान हुआ. आयोग की इस कार्रवाई को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है.