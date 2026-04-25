ETV Bharat / Videos

बंगाल चुनाव में बड़ा एक्शन: ECI ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड - WEST BENGAL ELECTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बंगाल चुनाव में बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 7:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए डायमंड हार्बर जिले के 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों पर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगे हैं। साथ ही एसपी इशानी पाल को चेतावनी दी गई है. चुनाव आयोग ने सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इस बीच राज्य में पहले चरण का मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जहां 91.91% वोटिंग दर्ज की गई. दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और बीरभूम जैसे जिलों में भी 90% से ज्यादा मतदान हुआ. आयोग की इस कार्रवाई को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है.

पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए डायमंड हार्बर जिले के 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों पर कदाचार और निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहने के आरोप लगे हैं। साथ ही एसपी इशानी पाल को चेतावनी दी गई है. चुनाव आयोग ने सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है. इस बीच राज्य में पहले चरण का मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जहां 91.91% वोटिंग दर्ज की गई. दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार और बीरभूम जैसे जिलों में भी 90% से ज्यादा मतदान हुआ. आयोग की इस कार्रवाई को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ECI ACTION
POLICE SUSPENDED BENGAL
DIAMOND HARBOUR NEWS
ELECTION MISCONDUCT INDIA
WEST BENGAL ELECTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बातचीत की योजना नहीं

शांति वार्ता पर ईरान की दो टूक: अराघची के पाकिस्तान दौरे में बातचीत की योजना नहीं

April 25, 2026 at 6:07 PM IST
Raghav Chadha exit impact on AAP leadership structure

आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है....एक-एक कर क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं बड़े नेता?

April 25, 2026 at 5:43 PM IST
IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की जीत

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की गुजरात टाइटंस पर पांच विकेट से जीत

April 25, 2026 at 4:52 PM IST
मणिपुर में हिंसा जारी

मणिपुर में हिंसा जारी, उखरुल में तीन लोगों के मिले शव, दो हथियारबंद आदिवासी समुदाय में गोलीबारी

April 24, 2026 at 11:11 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.