राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार सुबह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम में कई जगहों पर छापेमारी की. हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में एक व्यापारी के घर को भी खंगाला गया. ये कार्रवाई दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़ी है. जहां NIA की टीम मौके पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है. इस केस में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ा दी है. सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. NIA के मुताबिक, जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर में कुछ विरोध प्रदर्शनों की वजह से तफ्तीश में बाधा भी आई. वहीं दो आरोपियों को NIA कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी. जांच में सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर के कुछ लोगों के आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े होने के आरोप हैं. हथियार सप्लाई की भी बात सामने आई है. गौरतलब है कि 11 नवंबर 2025 को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ था. जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है.